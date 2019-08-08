Более 2,5 тыс. кандидатов зарегистрированы на выборы муниципальных депутатов в Подмосковье

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. кандидатов зарегистрировали на выборы в советы депутатов муниципальных образований Московской области, отказано в регистрации почти 330 кандидатам. Об этом журналистам в четверг сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

"Было выдвинуто 2930 кандидатов, из них самовыдвижением - 509, политическими партиями - 2421 кандидат. В настоящий момент зарегистрировано 2555, из них самовыдвижение 337 и 2218 - от политических партий", - сказал Березкин.

Он добавил, что отказано в регистрации 329 кандидатам, из них 163 самовыдвиженца и 166 кандидатов от политических партий. Также утратили статус выдвижения 46 кандидатов.

Регистрация кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Подмосковье завершилась 6 августа.

Выборы в советы депутатов муниципальных образований Московской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.