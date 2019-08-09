Энергетики усилили работу в Подмосковье из-за ожидающейся непогоды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Энергетические компании в Московской области усилили работу и сформировали аварийно-восстановительные бригады на случай внештатных ситуаций из-за ожидающейся грозы и сильного ветра. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий усилено дежурство руководящего и оперативного персонала энергокомпаний. На случай внештатных ситуаций в энергоснабжении сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1000 дизельных электростанций", - привели слова Пестова в сообщении.

По его словам, в режим повышенной готовности также перешли специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, которая распоряжается мобильными котельными, канализационно-насосной станцией и передвижными электростанциями.

Пестов добавил, что ухудшение погоды вечером 8 августа и в ночь на 9 августа не отразилось на работе энергосистемы и жилищно-коммунального комплекса Московской области.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого с вечера 8 августа до вечера 9 августа. В пятницу в Москве и Московской области ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 23 м/с.