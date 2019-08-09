Проект по предоставлению пакета документов при выписке из роддома запустили в Подмосковье

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пилотный проект "Рождение ребенка", в рамках которого маме при выписке из роддома предоставляют пакет документов на новорожденного, в том числе постановку на очередь в детский сад, запустили в десяти муниципалитетах Подмосковья. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы запустили пилотный проект "Рождение ребенка". При выписке из роддома мамы получают весь пакет документов: свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский сад", - написал он.

Он отметил, что проект запущен в десяти муниципальных образованиях Подмосковья, в будущем такая функция будет запущена во всех роддомах региона.

Губернатор также добавил, что в планах начать сотрудничество с Пенсионным фондом, чтобы можно было оформлять материнский капитал в роддоме.