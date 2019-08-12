Площадь природного заказника с водопадом в Сергиевом Посаде увеличат до 140 га

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Гремячий водопад на реке Вендиге" в Сергиевом Посаде увеличат с 107 га до 140 га. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Специалисты Минэкологии подготовили проект положения о государственном природном заказнике "Гремячий водопад на реке Вендиге", который расположен в Сергиево-Посадском городском округе <...> Ввиду особой ценности этого заповедного места площадь ООПТ планируется увеличить с 107 до 140 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории природного заказника обнаружили несколько видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. Среди них цветок лунник оживающий, а также черно-синий слизень и обыкновенный осоед.

"Это один из самых красивых и посещаемых заказников Подмосковья <...> Водопад благоустроен, за ним тщательно ухаживают, а его вода считается целебной. Мы решили увеличить площадь заказника для того, чтобы лучше сохранить эти ценнейшие для Подмосковья ландшафтные образования, экосистемы и места паломничества", - процитировали в сообщении зампредседателя правительства Подмосковья - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

В Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Минэкологии региона ведет работу по организации 17 новых ООПТ.