СК начал проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав в одном из ЖК в Лобне

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи начали проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав граждан в одном из ЖК, а также о превышении должностных полномочий сотрудниками городской администрации города Лобня. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По информации СМИ следственным отделом по городу Химки Главного следственного управления СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

По ее словам, 13 августа в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о нарушении жилищных прав граждан, которые уже несколько лет не могут заселиться в приобретенные квартиры в строящемся ЖК "Батарейный" в городе Лобня, так как якобы строительство осуществлялось без разрешенной документации и с превышением этажности. Также в сюжете сообщается о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Лобни, которые в своих интересах не признают недостроенный объект проблемным, что позволило бы найти инвесторов для осуществления дальнейшего строительства.