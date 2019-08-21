Комплекс по хранению и сортировке картофеля построят в Шатуре в 2020 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Агрофорвард" планирует завершить строительство комплекса по хранению и сортировке картофеля в Шатуре в 2020 году. Производственная мощность единовременного хранения картофеля составит 16 тыс. т, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"ООО "Агрофорвард" реализует проект строительства комплекса по хранению и сортировке картофеля, который планирует завершить до конца I квартала 2020 года <...> В настоящее время возводится одноэтажное здание из легких металлических конструкций с обшивкой из сэндвич-панелей площадью 10 тыс. кв м, контейнерное хранение картофеля с автоматической поддержкой микроклимата, производственной мощностью 16 тыс. т единовременного хранения", - сказал Разин.

Также министр добавил, что администрация Шатуры готовит проект договора аренды на предоставление компании земельного участка общей площадью более 1 тыс. га, который будет введен в сельхоз оборот.

"В результате реализации проекта будет создано 23 рабочих места, увеличится производство сельскохозяйственной продукции в Московской области - картофеля, пшеницы, рапса", - добавил Разин.