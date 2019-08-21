Фестиваль "Цвет лета" создаст экологические зоны для жителей Подмосковья

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сочетание городской среды и природных ландшафтов можно будет увидеть на эко-фестивале "Цвет лета" в Одинцове 24 августа. Более 30 муниципалитетов представили свои экологические зоны, сообщила в среду пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"На фестивале "Цвет лета" мы хотим создать ландшафтные пространства в черте города, где будет место для отдыха людей, жизни растений, насекомых. А также познакомить 32 муниципалитета с нашими подмосковными питомниками. Это красивый природный оазис, в проходимых местах с цветущими растениями", - цитирует пресс-служба главу министерства Михаила Хайкина.

Самые красочные эко-объекты будут награждены премией "Лучшее ландшафтное пространство Подмосковья". Гостей ожидают выставка цветов, площадка для игры в петанг, "зеленые мастер-классы" для детей, мини-гольф, эко-маркет. Также сами посетители смогут принять участие в создании эко-зоны.

Задача организаторов фестиваля - приобщить муниципалитеты к основным тенденциям и стандартам посадки растений, их выращивания и ухода за ними, а также привлечь местных производителей, отмечает пресс-служба.