{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские сожгли в Подмосковье 200 кг дикорастущей конопли

Участок с дикорастущей коноплей обнаружили рядом с поселком Успенский

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские в Серебряных Прудах обнаружили участок с дикорастущей коноплей, всего уничтожено 200 кг наркосодержащего растения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу Серебряные Пруды недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Изъятые с места произрастания образцы растений были направлены на исследование, по результатам которого в них установлено содержание тетрагидроканнабинола, являющегося наркотическим средством. С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания. Общая масса уничтоженных растений составила 200 кг", - сказала она.

Теги
Россия
Более 200 млн рублей направят в Московской области на муниципальные выборы
Большая часть средств будет направлена на обеспечение деятельности членов участковых избирательных комиссий
Читать полностью