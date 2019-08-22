Полицейские сожгли в Подмосковье 200 кг дикорастущей конопли

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские в Серебряных Прудах обнаружили участок с дикорастущей коноплей, всего уничтожено 200 кг наркосодержащего растения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу Серебряные Пруды недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. Изъятые с места произрастания образцы растений были направлены на исследование, по результатам которого в них установлено содержание тетрагидроканнабинола, являющегося наркотическим средством. С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания. Общая масса уничтоженных растений составила 200 кг", - сказала она.