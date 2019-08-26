Более 4 тыс. полицейских обеспечат правопорядок в День знаний в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. полицейских, а также около 2 тыс. сотрудников частных охранных организаций выйдут на охрану правопорядка в День знаний в Московской области. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника Управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних подмосковного ГУ МВД Наталья Лободенкова.

"Всего в охране общественного порядка и безопасности планируется задействовать более 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также 1923 сотрудника частных охранных организаций, 35 представителей казачества и 74 - других общественных формирований. Непосредственно перед проведением торжественных мероприятий будет организовано комплексное обследование школ с использованием специальных технических средств и служебных собак. Особое внимание будет уделено соблюдению пропускного режима в школах и на территории объектов образования", - сказала она, отметив, что в этом году на 15% увеличилось количество образовательных организаций, находящихся под профессиональной охраной и на 5 % - оборудованных системой видеонаблюдения.

Также Лободенкова подчеркнула, что в дни проведения торжественных мероприятий будут приняты меры по эвакуации бесхозного и припаркованного с нарушением ПДД автотранспорта вблизи образовательных учреждений.