Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине недели, в ночь на 29 августа температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до нуля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогнозируется понижение температуры в середине недели, можно не сомневаться, что оно будет. В ночь на 28 и 29 августа температура понизится до 5-10 градусов, в некоторых районах Подмосковья в ночь на 29 августа может опуститься до 3 градусов и даже до нуля", - сказал он.

С 30 августа в столице начнется повышение температуры, днем она снова начнет превышать 20-градусную отметку, будет около 20-22 градусов. Осадки ожидаются только 27 августа, в остальные дни на этой неделе будет сухо и ясно, добавил Вильфанд.