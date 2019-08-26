"Лежачих полицейских" будут размещать во дворах Подмосковья по инициативе жителей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Искусственные неровности во дворах городов Московской области начнут устанавливать по просьбе жителей, в перспективе их размещение может стать обязательным элементом благоустройства дворовых территорий. Об этом журналистам в понедельник сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Мы совместно с ГИБДД разработали схему безопасного выхода из детских площадок во дворах <...> Было принято решение о том, что мы вводим новый элемент в вид благоустройства - это искусственные неровности. Решение будет принимать муниципальная комиссия по безопасности движения и инициировать это может любой житель, мы, конечно, в том числе. Я как уполномоченный буду инициировать размещение этих искусственных неровностей по обращениям наших жителей Подмосковья", - сказала Мишонова.

Она отметила, что в перспективе будут проводиться работы по включению размещения "лежачих полицейских" во дворах как обязательного элемента в рамках работ по благоустройству.