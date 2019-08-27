Открытие семи кинозалов в Подмосковье приурочили ко Дню кино

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Современные кинозалы откроют в Подмосковье в День российского кино, жителям станут доступны семь новых пространств с современным кинооборудованием. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"27 августа, в День российского кино, при поддержке Министерства культуры Московской области и ГАУ МО "Мособлкино" в городских округах Дмитровский, Звездный городок, Красноармейск, Орехово-Зуевский, Талдомский, Наро-Фоминский состоятся праздничные открытия семи современных кинозалов, шесть из которых оснащены современным кинооборудованием в рамках государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" и один - в рамках муниципальной программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках торжественных открытий кинотеатров для жителей пройдут бесплатные показы российской комедии "Трудности выживания".

"Кино - самый молодой вид искусства, дитя индустриального века, поэтому в кинопроцессе так важна технологическая составляющая. Мы очень рады, что благодаря программе Фонда кино встречаем День кино именно в таком формате - презентуя наши новые кинозалы. Жители смогут увидеть новое российское кино в достойном качестве, это придаст динамику работе наших Дворцов культуры", - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, слова которой приводятся в сообщении.