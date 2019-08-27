Около 3 млн цветов поставят тепличные комплексы Подмосковья к 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тепличные комплексы Московской области ко Дню знаний поставят в магазины около 3 млн цветов, из них около 1,7 млн роз и более 600 тыс. хризантем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Ко Дню знаний наши подмосковные теплицы поставят в магазины Москвы, Подмосковья и других регионов страны порядка 3 млн цветов. Только тепличный комплекс "Подосинки" срежет 1,7 млн роз. На втором месте - хризантемы. Более 600 тыс. штук готовит к празднику хозяйство "Цветком", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году "Подосинки" поставили в магазины порядка 1 млн роз.

В пресс-службе пояснили, что тепличный комплекс "Подосинки" располагается в Дмитровском районе, хозяйство "Цветком" - в Раменском. Также в Подмосковье цветы выращивают "Егорьевский тепличный комбинат", ООО "Мосроза", "Теплицы Раменские" и ЗАО "Аграрное". Общая производственная площадь составляет более 35 га.