Знаки о работе передвижных комплексов фото- и видеофиксации установят в Подмосковье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Предупреждающие знаки о работе передвижных комплексов фото- и видеофиксации установят на дорогах Московской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"На дорогах Московской области идет установка предупреждающих щитов о работе передвижных комплексов фото- и видеофиксации. До конца осени в Подмосковье появятся 500 первоочередных знаков. На каждой дороге, где работают комплексы, планируется установка нескольких щитов в начале и в конце участка", - говорится в сообщении.

На областных дорогах работает более 1,3 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов, 959 систем фиксации нарушений скоростного режима. По статистике, с начала 2019 года Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения вынесено 8 млн 699 тыс. постановлений об административных правонарушениях, отмечает пресс-служба.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрен контроль за сохранностью дорожной сети, внедрение интеллектуальных транспортных систем и расширение комплексов фото- и видеофиксации. До 2024 года планируется увеличить долю контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих их использование до 80%.

В нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" входят 4 федеральных проекта, два из которых под эгидой Минтранса России: "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Два других проекта "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России" курируют МВД России и Министерство обороны РФ. Общая протяженность региональной дорожной сети составляет более 511 тыс. км. Финансирование программ дорожной деятельности субъектов РФ из федерального бюджета в 2019 году составит около 111,2 млрд рублей.