Лучшие школы Подмосковья получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Гранты губернатора Подмосковья смогут получить 100 школ Московской области, десяти лучшим образовательным учреждениям региона предоставят на развитие по 1 млн рублей, остальные школы получат по 500 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Гранты губернатора Московской области получат 100 лучших школ региона. Рейтинг будет представлен на августовской конференции 28 августа. Лучшие 10 школ получат по 1 млн рублей на развитие, остальные - по 500 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, школы смогут потратить гранты на ремонт, закупку техники, оснащение классов или по своему усмотрению. Она отметила, что всего в Московской области функционирует более 1,5 тыс. школ. Также Забралова добавила, что в текущем году августовский форум педагогов будет проходить в течение двух дней.