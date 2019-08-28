Разметку на более 600 участках дорог в Подмосковье оборудуют катафотами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 600 участков на осевой дорожной разметке в Московской области оснастят светоотражающими элементами. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Дороги Московской области оборудуют светоотражающими элементами - катафотами. До конца года катафоты будут установлены на осевой дорожной разметке на более 600 участках протяженностью 160 км", - говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что Подмосковье является первым регионом, использующим такие светоотражающие элементы на осевой дорожной разметке.

"В этом году свыше 80 тыс. катафотов появятся на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно опасных участков дорог в 37 муниципалитетах. Светоотражающие элементы на осевой разметке привлекают внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в ДТП", - приводятся в сообщении слова министра.

В пресс-службе министерства рассказали, что катафоты монтируются в дорожное полотно для повышения видимости полос движения и используются в качестве альтернативы дорожной разметки. Их конструкция изготовлена из ударопрочного пластика, имеет выпуклую форму. Они выдерживают резкие перепады температур.

"При наезде колес автомобиля на катафот водитель почувствуют характерную вибрацию и шум. Специфический звук от проезда по этой части дороги заставляет водителя уменьшить скорость. Также светоотражающие элементы помогут водителям сориентироваться в темное время суток или в условиях плохой видимости при обильных осадках или тумане", - отметили в министерстве.