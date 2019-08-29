Полиция уничтожила около 3 тонн конопли в Раменском районе Подмосковья

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские уничтожили порядка 3 тонн дикорастущей конопли неподалеку от города Раменское. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудники полиции по городу Раменское совместно с коллегами из УНК (управления по контролю за оборотом наркотиков) ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно- профилактического мероприятия "Мак" на территории Раменского района выявили участок общей площадью около 3 гектаров с дикорастущей коноплей", - сказали в полиции.

По информации пресс-службы, результаты исследования показали, что изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной.

"С помощью специальной техники путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн", - добавили в пресс-службе.