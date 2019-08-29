Около 500 га земли за пять лет передали многодетным семьям в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья за последние пять лет передали 497,5 га областной земли в муниципальные образования для предоставления многодетным семьям земельных участков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"В рамках реализации закона "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области" 497,5 га областной земли за пять лет переданы в муниципальные образования для многодетных. Общая площадь выделенных земель для таких семей превысила 3 тыс. га", - говорится в сообщении.

Из собственности Московской области были предоставлены в собственность Дубны 70 га земли, 20 га переданы в Жуковский, более 174 га - в Балашиху, 120 га - в Люберцы, 7,5 га - в Дзержинский, более 88 га - в Красногорск, 17 га - в городской округ Котельники, приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана.

"Лидерами из муниципалитетов стали г. о. Щелково, Ступино, Луховицы, Серебряные Пруды, г. о. Лотошинский и Шаховская. Всего с момента вступления в действие закона землю получили более 25 тыс. многодетных семей, а более 1,9 тыс. семей получат землю в текущем году. Необеспеченными на сегодняшний день остаются более 14 тыс. семей", - отмечает пресс-служба Минмособлимущества.