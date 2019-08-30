Власти Подмосковья в сентябре планируют подать заявку на создание ОЭЗ в Домодедове

КРАСНОГОРСК, Московская область, 30 августа. /ТАСС/. Власти Московской области в сентябре текущего года планируют подать заявку на создание в Домодедове особой экономической зоны (ОЭЗ). Заявка находится на стадии подготовки, сообщил в пятницу журналистам зампред правительства региона Вадим Хромов.

"Заявка пока на стадии подготовки, завершаем сейчас градостроительные документы, планируем в ближайшее время подачу заявки <...> По Домодедову планируем [подать заявку на создание ОЭЗ] в сентябре", - сказал Хромов.

Он добавил, что также в регионе ведутся работы по созданию ОЭЗ в Кашире. "По Кашире ожидаем, что в начале октября уже выйдет постановление правительства [РФ]", - добавил Хромов.

Ранее он сообщал, что власти Подмосковья планировали подать заявку на создание ОЭЗ в Домодедове до конца лета. Как сообщал бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев, инвестиции в ОЭЗ в Домодедове могут составить порядка 40 млрд рублей. Там будут базироваться логистические предприятия и производители продуктов питания.

В Подмосковье сейчас действуют три ОЭЗ: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат".