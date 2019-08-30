Минэкологии Подмосковья предупредило об ухудшении качества воздуха в ночь на 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило об ухудшении условий для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере области в ночь на 31 августа. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"С 18:00 часов 30 августа до 10:00 часов 31 августа 2019 года на территории следующих городских округов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности", - говорится в сообщении.

В Минэкологии Подмосковья также заявили, что предприятиям, расположенным на территории данных городских округов, нужно обеспечить выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ.

Неблагоприятные для рассеивания условия погоды складываются при слабом ветре и низком давлении. Они могут приводить к накоплению вредных веществ в атмосфере и превышению норм их концентрации. Согласно данным Гидрометцентра России, в ночь на 31 августа в Московской области будет ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/ с. Давление составит 753 мм рт. ст., температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла, ночью может опуститься до 8 градусов.