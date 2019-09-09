Кампания по вакцинации населения против гриппа стартовала в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кампания по иммунизации населения против гриппа началась на территории Московской области, в текущем году планируется сделать прививки 3,6 млн человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. Планируется, что в этом году вакцинацию пройдут 3,6 млн человек, в том числе 2,6 млн взрослых и порядка 998 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году прививку от гриппа сделали около 3,5 млн человек.

"В наши поликлиники закуплены современные вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Гриппол плюс". Важно, что процедура займет не более 10-15 минут", - процитировала пресс-служба министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову.

Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.