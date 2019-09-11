Власти Подмосковья намерены втрое увеличить площадь природного заказника в Можайске

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют увеличить площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Участки лесов Глазовского лесничества" в Можайском округе с 422 до 1,3 тыс. га, в среду сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии подготовило проект реорганизации природного заказника областного значения "Участки лесов Глазовского лесничества", расположенного в Можайском городском округе <...> Предполагается увеличить площадь ООПТ более чем втрое: с 422 до 1326 га", - говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, слова которого приводятся в сообщении, в последние годы рядом с природной территорией наблюдается интенсивное дачное строительство.

"Мы считаем, что площадь ООПТ необходимо увеличить, чтобы сохранить ценные лесные сообщества и уникальные верховые болота. Кроме того, при обследовании заказника выявлены признаки обитания редких птиц, занесенных в Красную книгу Московской области - скопы, кедровки, седого и трехпалого дятлов", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы министерства, в границах ООПТ наблюдается порядка 50 видов птиц, а также следы пребывания крупных млекопитающих.

В Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Минэкологии региона ведет работу по организации 17 новых ООПТ.