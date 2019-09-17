Вице-премьер Подмосковья Александр Чупраков возглавит администрацию губернатора

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков станет новым главой администрации губернатора региона после назначения его прежнего начальника Михаила Кузнецова руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

"На должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области я внесу в четверг кандидатуру Александра Чупракова, он "с первого дня" работает в правительстве Московской области. Человек опытный, нет сомнений, что все направления, которые раньше были закреплены за руководителем администрации, Александр Анатольевич будет достойно сопровождать", - сказал Воробьев.

Ранее должность вице-губернатора Московской области - руководителя администрации губернатора Подмосковья занимал Михаил Кузнецов, который 13 сентября был назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Это большая, ответственная работа, в рамках ОНФ реализуется много важных инициатив. ОНФ работает в каждой территории - это масштабное направление. Рассчитываю, что Михаил справится, и тот опыт, который он получил и ранее, и при работе с нами ему поможет, он будет успешно работать", - отметил Воробьев.

По информации на сайте регионального правительства, Чупраков работал в должности зампреда правительства Подмосковья с ноября 2012 года.