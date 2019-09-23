Более 90% социальных объектов в Подмосковье подключили к отоплению

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% объектов социальной сферы, расположенных на территории Московской области, обеспечены теплом, также в регионе уже отапливаются около 30% многоквартирных домов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года тепло подано уже более чем на 90% объектов социальной сферы, работающих на территории региона, - [в] учреждения здравоохранения, школы, детские сады, и т. д.", - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, теплом в Московской области начали обеспечивать и многоквартирный жилой фонд. Таким образом, по состоянию на 13:00 в регионе отапливается уже около 30% многоквартирных домов.

"В настоящее время в Московской области обеспечена готовность к подаче тепла на все социально значимые объекты. Включение теплоснабжения происходит по мере готовности внутренних теплосетей каждого конкретного объекта к приему теплоносителя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживает ситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы", - приводятся в сообщении слова Пестова.

В пресс-службе пояснили, что подачу тепла на социально значимые объекты и жилой фонд начали досрочно. Первые школы и детские сады в Московской области начали отапливаться уже 19 сентября.