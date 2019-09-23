Более 5 млрд рублей сэкономили жители Подмосковья в торговых сетях по соцкарте региона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жители Подмосковья за четыре года смогли сэкономить в торговых сетях более 5 млрд рублей с помощью социальной карты Московской области, об этом сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг региона.

"Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим гражданам, относящимся к льготным категориям при предъявлении социальной карты Московской области (СКМО) <...> За период с сентября 2015 года по 1 сентября 2019 года количество пробитых чеков составило около 346 млн штук, а сумма скидки составила более 5 млрд рублей. В настоящее время социальные скидки на территории Московской области предоставляют 4106 магазинов 15 торговых сетей", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Владимира Посаженникова.

Министр добавил, что также в целях доступности социальных скидок для маломобильных граждан в регионе достигнута договоренность с торговыми сетями о предоставлении скидки соцработникам по предъявлении служебного удостоверения и социальной карты Московской области жителя, находящегося на надомном обслуживании.

В пресс-службе отметили, что при предъявлении социальной карты жители получают скидку от 5% до 10%. Кроме того, ряд торговых сетей добровольно расширяют условия предоставления социальной скидки в пользу покупателей - увеличивают время предоставления скидки и ее размер, а также ряд магазинов предоставляет специальные предложения и дополнительные скидки по картам постоянного клиента.