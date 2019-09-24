Около 5 млн рублей предоставят привлекающим иностранных туристов компаниям в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области разработали проект по предоставлению субсидий туроператорам, привлекающим в регион иностранных туристов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

"В целях развития въездного туризма на территорию Подмосковья разработан новый проект по предоставлению субсидии организациям, обеспечивающим прирост количества посетивших Московскую область иностранных туристов. Инициатором проекта выступает комитет по туризму Московской области. В рамках регионального проекта "Экспорт услуг в Московской области" бюджетом Подмосковья на поддержку туроператоров по въездному туризму выделено на 2019 год 5 млн рублей и на 2020-й - 10 млн", - отметил собеседник агентства.

По его словам, размер субсидии составит 2,5 тыс. рублей за одну ночевку одного иностранного туриста. Субсидии предоставляются туроператорам по договорам реализации туристского продукта при соблюдении в заявке минимальной численности в 50 иностранных путешественников на одного туроператора.

"В "зачет" идут туристы из 47 стран, продолжительность тура которых составляет не менее одной ночевки в гостинице и иных средствах размещения, расположенных в 15 приоритетных локациях Московской области, среди которых Сергиев Посад, Волоколамск, Клин, Истра, Зарайск, Красногорск и другие", - уточнили в пресс-службе.