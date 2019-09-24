Более 60% жителей Подмосковья перешли на раздельный сбор мусора

ЗАРАЙСК /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Более 60% населения Московской области занялись сортировкой мусора с момента внедрения раздельного сбора в регионе. Об этом говорится в материалах министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В целом с начала реформы по области уже более 60% населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде, перешло на раздельный сбор коммунальных отходов, благодаря чему с начала года более 1 млн т отходов не попало в землю, а было направлено на вторичную переработку", - говорится в материалах. Всего Московская область генерирует около 4 млн т бытового мусора в год.

Раздельный сбор отходов стартовал в Московской области с 1 января 2019 года. Он основан на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер синего цвета жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй - серый - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша). Также будет устроен раздельный сбор в Москве на первом этапе, который стартует с января 2020 года.

По словам заместителя председателя правительства - министра экологии региона Дмитрия Куракина, с начала года сортировка мусора позволила увеличить долю бытовых отходов, которые были отправлены в Московской области на переработку, с 9% до 20%.