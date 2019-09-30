Количество случаев регистрации бешенства животных в Подмосковье сократилось в два раза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев бешенства среди диких и домашних животных в Московской области в текущем году сократилось более чем на 50%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Количество случаев регистрации бешенства как диких, так и домашних животных на территории Московской области неизменно снижается с начала года. На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 77 случаев. На аналогичную дату 2018 года было зарегистрировано 142 случая. Наблюдается снижение на 52%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, снижение было достигнуто с помощью введения в регионе новой системы профилактики. "Это дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких плотоядных животных в очагах. А также применение средств малой авиации при раскладке оральной вакцины - 60% от всей раскладки", - добавил министр.

Он отметил, что случаи бешенства животных были зарегистрированы в 29 городских округах.