Спасатели вывели из лесов в Подмосковье с начала года около 1,1 тыс. заблудившихся

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 1,1 тыс. заблудившихся были выведены из лесов Московской области с начала года, более 120 из них являются детьми. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2019 года из лесов Подмосковья спасателями и добровольцами было выведено около 1,1 тыс. человек, более 120 из них - дети. Свыше 100 человек вышли из леса самостоятельно благодаря общению с операторами "Системы-112" Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще люди терялись в лесах в летний период. Это связано с пиком грибного и ягодного сезонов.

"Главным инструментом для успешных поисков заблудившихся является исправный и заряженный мобильный телефон. Позвонив в "Систему-112" Московской области, специалисты с помощью функции геопозиционирования могут автоматически определить местонахождение потерявшегося и, в зависимости от ситуации (возраста заблудившегося, состояния здоровья и т. д.), самостоятельно сориентировать его на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд", - добавили в пресс-службе.