Медведев поздравил жителей Подмосковья с 90-летним юбилеем региона

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Московской области с 90-летним юбилеем региона. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Сегодня в Московской области активными темпами растет промышленное производство и жилищное строительство, большое внимание уделяется реализации социальных программ, - отметил премьер-министр. - Многое делается для привлечения инвестиций, модернизируется инфраструктура, создаются технопарки и особые экономические зоны. И конечно, регион занимает одно из первых мест по количеству объектов культурного наследия".

Глава правительства также выразил уверенность, что область сохранит лидирующие позиции среди регионов.

Центрально-промышленная область с центром в Москве была образована в 1929 году вместо упраздненной Московской губернии. В том же году она получила свое современное название - Московская область.