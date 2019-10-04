Более 10 га земли получил городской округ Протвино для создания индустриального парка

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 10 га федеральных земель передано в собственность городского округа Протвино в Подмосковье для создания индустриального парка. На его территории планируется разместить высокотехнологичные производства, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Передача состоялась благодаря взаимодействию Минмособлимущества и Росимущества. Переданный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что позволит вовлечь землю в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

В пресс-службе пояснили, что ранее земля была в пользовании ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий".

По словам зампреда областного правительства Вадима Хромова, которого цитирует пресс-служба, в ближайшее время администрации городского округа предстоит оформить земельный участок в собственность и изменить ее назначение. Планируется, что там будут размещены высокотехнологичные производства.

"Создание индустриального парка позволит сформировать в Протвино несколько сотен новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в местный бюджет, что, безусловно, положительно повлияет на социально-экономическое развитие округа", - приводятся в сообщении слова Хромова.

В настоящее время на территории Московской области создано около 60 индустриальных парков.