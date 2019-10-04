Экс-глава Рузы Витушева возглавила Истру

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Татьяна Витушева, возглавлявшая ранее городской округ Руза Московской области, оставила этот пост и назначена исполняющим обязанности руководителя Истринского округа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.

"2 октября 2019 года глава Рузского городского округа Московской области Витушева Татьяна сложила полномочия по собственному желанию. С 3 октября 2019 года исполняющим обязанности главы назначен Николай Пархоменко. 3 октября 2019 года решением Совета депутатов городского округа Истра Московской области исполнение полномочий главы городского округа возложено на заместителя главы администрации городского округа Истра Витушеву Татьяну", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что конкурс на пост главы Истринского округа состоится 5 ноября 2019 года.

Витушева руководила Рузой с 4 декабря 2018 года, до этого она возглавляла Госадмтехнадзор Московской области.

Главой городского округа Истра с декабря 2018 года был Андрей Вихарев. До этого он руководил Волоколамским районом, еще раньше - Лосино-Петровским городским округом. На сайте администрации муниципалитета опубликовано заявление Вихарева от 27 сентября на имя председателя местного совета депутатов с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья.