Лучшие педагоги и воспитатели Подмосковья получили денежные премии на 6 млн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Награды и денежные премии на общую сумму 6 млн рублей вручили лучшим педагогам и воспитателям Московской области накануне празднования Дня учителя, передает корреспондент ТАСС в пятницу.

Дипломы лауреата премии губернатора Московской области "Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов" и денежную премию в размере 300 тыс. рублей получили 18 педагогов региона.

Кроме того, учитель начальных классов Котельниковской средней общеобразовательной школы номер 2 Павел Сысуев удостоен звания "Лучший учитель Подмосковья", а лучшим воспитателем области стала педагог детского сада номер 86 "Звездочка" Дмитровского городского округа Светлана Лаврова. Победители также получили премии по 300 тыс. рублей.

"Сегодня особенно хочется отметить работу всех сотрудников системы образования Подмосковья. В ней работают свыше 100 тыс. педагогов, каждый - достойный представитель своей профессии. Мы работаем над тем, чтобы педагоги постоянно чувствовали нашу поддержку, разрабатываем все новые меры поощрения", - сказала в ходе празднования Дня учителя в доме правительства Подмосковья первый зампред правительства - министр образования региона Ольга Забралова.

Она также напомнила, что с 2016 года в области работает программа "Социальная ипотека", по которой учителям предоставляется субсидия на приобретение жилья. В следующем году с ее помощью улучшить свои жилищные условия смогут 110 специалистов.