Более 2 тыс. человек приняли участие в Серпуховском марафоне

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. бегунов приняли участие в марафоне, который прошел 5 октября в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Пятого октября 2019 года в Серпухове прошел Серпуховский марафон. Забег стал финальным в беговой серии "Живу спортом" в этом году. Участие в нем приняли более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Организаторы подготовили для участников четыре дистанции на 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Маршрут забега пролегал через историческую часть города мимо местных достопримечательностей.

Серия забегов "Живу спортом" состояла из пяти событий. Она открылась Гагаринским забегом в Звездном городке 21 апреля, после чего продолжилась забегом ЗаRUNск в Зарайске 25 мая. Затем участники пробежали два летних события - полумарафон Сергиевым путем 20 июля в Сергиевом посаде и Дмитровский полумарафон в одноименном городе 24 августа. Финальным забегом стал Серпуховский марафон.