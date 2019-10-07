Дорожные службы Подмосковья подготовят к зиме более 2 тыс. единиц спецтехники

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области готовятся к переходу на зимнее содержание дорог. На муниципальной и региональной сети будет работать более 2 тыс. единиц специальной дорожной техники, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Этой зимой обеспечивать бесперебойное и безопасное дорожное движение в Подмосковье будет порядка 2 тыс. единиц спецтехники, окончательный переход на зимний сезон дорожных служб будет в ноябре. Сейчас в ночное время дежурят 450-600 единиц техники, готовых оперативно выйти на уборочные работы", - говорится в сообщении.

Также ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации и взаимодействие с ГИБДД и МЧС. Контроль работ осуществляется с применением автоматизированной программы - системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, уточнили в пресс-службе.

Продолжаются работы по устранению аварийных ям при помощи литого асфальтобетона. При ухудшении погодных условий в первую очередь будут обрабатываться противогололедными материалами опасные участки дорог: путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы, добавили в министерстве.