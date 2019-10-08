Карта передвижных прививочных пунктов появилась на портале правительства Подмосковья

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мобильные комплексы, в которых жители смогут сделать прививку против гриппа, появились на интерактивной карте на портале правительства Московской области. Карта позволит узнать расположение и время работы передвижных прививочных пунктов, сообщается во вторник на региональном портале.

"Получить вакцину от гриппа жители Подмосковья могут не только в поликлиниках, но и в специальных мобильных комплексах. В октябре автомобили с надписью "Передвижной прививочный пункт" дежурят в местах массового пребывания людей - у железнодорожных станций, магазинов, торговых центров. Для получения услуги нужны два документа: паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Где и по какому графику работают мобильные комплексы, смотрите на карте портала", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья сообщила, что мобильные пункты вакцинации начали работать на территории 29 муниципалитетов. Кампания по иммунизации населения против гриппа началась на территории Московской области 9 сентября, в 2019 году планируется сделать прививки 3,6 млн человек.