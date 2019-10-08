Число беспилотников для патрулирования лесов увеличат в Подмосковье в 2020 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Количество квадрокоптеров для патрулирования лесов в Московской области в 2020 году планируется увеличить до 45. Об этом журналистам сообщил во вторник председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"Мы продолжаем использование беспилотников. У нас в этом году их 38, в следующем году планируем еще семь штук докупить. Используем их прежде всего для разведки местности, где пожар", - сказал Советников.

Как отмечается в справочном материале к пресс-конференции, беспилотники используются для еще более оперативного обнаружения пожаров. Новые квадрокоптеры оснащены защитой от взлома программного обеспечения, возможностью построить маршрут по заранее загруженным GPS-точкам. Устройство оснащено сигнальными огнями, помогающими работать в темное время суток.

Охват территорий земель лесного фонда Московской области видеомониторингом составляет 100% - для этого в регионе функционируют около 90 видеокамер.