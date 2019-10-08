Специальные места для самостоятельной рубки елей подготовят в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Специальные места организуют в лесопитомниках Московской области для самостоятельной рубки хвойных деревьев, в настоящее время перечень таких территорий находится на стадии формирования, сообщил во вторник журналистам председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"Мы в этом году запланировали такую идею: мы ходим дать альтернативу [браконьерству]. Может, кому-то хочется экстрима, приключений, может, кому-то хочется самому пойти в лес и срубить [ель]. И мы планируем в наших лесопитомниках <...> [дать желающим возможность] срубить себе елочку", - сказал Советников.

Он отметил, что в настоящее время формируется перечень лесопитомников, в которых можно будет срубить дерево. "По стоимости мы специально сделаем [услугу] по минимуму, мы не планируем на этом заработать. Просто хотим предложить такую альтернативу покупке елочки", - добавил Советников.

Он добавил, что в этом году в регионе будет продолжена операция "Елочка", направленная на контроль за незаконной рубкой хвойных деревьев на территории лесного фонда Подмосковья.