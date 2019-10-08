Фестиваль киберспорта Московской области пройдет в Люберцах 26 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Открытый фестиваль киберспорта Подмосковья состоится в Люберцах 26 октября, в рамках мероприятия пройдут соревнования по ряду игровых дисциплин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

"26 октября в Люберцах в многофункциональном комплексе "Триумф" состоится II Открытый фестиваль киберспорта Московской области. В рамках мероприятия пройдут турниры по следующим игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и FIFA 20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в соревнованиях могут жители Московской области старше 14 лет, которые зарегистрированы на электронном портале "Живу спортом". В пресс-службе добавили, что для участников фестиваля организуют танцевально-развлекательный баттл на киберспортивном симуляторе Just Dance. Кроме того, на площадке мероприятия будут работать интерактивная зона с косплеем и специально оборудованная площадка с VR-технологиями.

"Фестивали киберспорта вызывают огромный интерес у жителей Московской области. Проведение таких мероприятий служит отличным импульсом к развитию данной дисциплины в нашем регионе, - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. - Впервые открытый чемпионат Подмосковья прошел в прошлом году в Одинцово. Тогда в турнире приняли участие более 350 спортсменов, которые боролись за кубок и призовой фонд в 100 тыс. рублей. А онлайн-трансляции матчей в интернете собрали более 100 тыс. просмотров".