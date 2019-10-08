Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль киберспорта Московской области пройдет в Люберцах 26 октября

В рамках мероприятия пройдут турниры по игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и FIFA 20

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Открытый фестиваль киберспорта Подмосковья состоится в Люберцах 26 октября, в рамках мероприятия пройдут соревнования по ряду игровых дисциплин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

"26 октября в Люберцах в многофункциональном комплексе "Триумф" состоится II Открытый фестиваль киберспорта Московской области. В рамках мероприятия пройдут турниры по следующим игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и FIFA 20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в соревнованиях могут жители Московской области старше 14 лет, которые зарегистрированы на электронном портале "Живу спортом". В пресс-службе добавили, что для участников фестиваля организуют танцевально-развлекательный баттл на киберспортивном симуляторе Just Dance. Кроме того, на площадке мероприятия будут работать интерактивная зона с косплеем и специально оборудованная площадка с VR-технологиями.

"Фестивали киберспорта вызывают огромный интерес у жителей Московской области. Проведение таких мероприятий служит отличным импульсом к развитию данной дисциплины в нашем регионе, - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. - Впервые открытый чемпионат Подмосковья прошел в прошлом году в Одинцово. Тогда в турнире приняли участие более 350 спортсменов, которые боролись за кубок и призовой фонд в 100 тыс. рублей. А онлайн-трансляции матчей в интернете собрали более 100 тыс. просмотров".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Урожай зерна и зернобобовых в Подмосковье превысил 400 тыс. тонн
Больше всего зерна было собрано в Зарайском городском округе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС