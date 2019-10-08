Завод по производству медоборудования появится в Дубне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания "ВестМедГрупп" планирует построить на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" завод по производству медицинского оборудования, инвестиции в проект превысят 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"На территории особой экономической зоны "Дубна" компания "ВестМедГрупп" намерена построить завод по производству инновационного медицинского оборудования, которое в первую очередь будет поставлять в учреждения здравоохранения Московской области. В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 млн рублей и создать порядка 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что компания намерена построить офисно-производственный комплекс с использованием современных технологий производства, автоматизации и логистики. На предприятии будет осуществляться разработка и производство инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения, а также палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента.

"В связи с решением построить завод резидент ОЭЗ в Дубне компания "ВестМедГрупп" увеличила сумму собственных инвестиций в проект с 13 до 103,5 млн. рублей и запланировала создать на предприятии более 100 рабочих мест. Проект имеет большое значение для улучшения качества здравоохранения, а также благосостояния жителей региона и его экономики в целом", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

По его словам, строительство офисно-производственного комплекса планируется начать весной 2020 года. Его площадь составит свыше 1,2 тыс. кв. м.