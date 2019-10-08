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Около тысячи заблудившихся вывели спасатели из лесов Подмосковья в этом году

В основном люди теряются в лесах, когда идут за грибами и ягодами

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. человек потерялись в подмосковных лесах с начала текущего года, около 100 из них вышли самостоятельно, остальных вывели спасатели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"С начала 2019 года из лесов Подмосковья спасателями и добровольцами было выведено около 1100 человек, более 120 из них дети. Свыше 100 человек вышли из леса самостоятельно, благодаря общению с операторами "Системы 112" Московской области", - сообщили в пресс-службе областного главка. Основное время, когда люди теряются в лесах, связано с грибным и ягодным сезонами, отмечают в ведомстве.

В МЧС Подмосковья отмечают, что успешным фактором для поисков заблудившихся является исправный и заряженный мобильный телефон. "Позвонив в "Систему 112" Московской области, специалисты с помощью функции геопозиционирования могут автоматически определить местонахождение потерявшегося и самостоятельно сориентировать его на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд", - отметили в ведомстве.

Спасатели Московской области напомнили, что тем, кто собирается в лес, обязательно нужно взять с собой спички, фонарь, запас продовольствия, воды и полностью заряженный телефон, а пожилым людям рекомендуется брать с собой жизненно важные медикаменты.

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