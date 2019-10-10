Мособлдума ввела льготы на налог на недвижимость, исчисляемый по кадастровой стоимости

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, замедляющий рост налоговой ставки на недвижимость, налоговая база по которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Ставка для таких объектов должна была вырасти с 1,5% в 2019 году до 2% в 2020 году, но теперь составит 1,7% в 2020 году и будет расти на 0,1 процентных пункта каждый год до 2023 года.

"В настоящее время <…> налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с 2020 года установлена в размере 2%. Таким образом, в 2020 году ставка по налогу на имущество увеличивается на 0,5 процентных пункта по сравнению со ставкой, установленной на 2019 год (1,5%) <...> В целях снижения роста налоговой нагрузки на бизнес в виде увеличения ставки по налогу на имущество на 33% в 2020 году проектом закона предлагается внести изменения в закон и установить ставку налога на имущество организаций в отношении данных объектов на 2020 год в размере 1,7% с дальнейшим увеличением ставки на 0,1 процентных пункта ежегодно до 2% в 2023 году и последующие годы", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Также документом предлагается начислять налог на имущество по кадастровой стоимости недвижимости для организаций, которые расположены в многоквартирных домах, занимают нежилые помещения площадью свыше 1 тыс. кв. м и занимаются торговлей, общественным питанием или бытовыми услугами.

Законопроект в думе представил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов. По итогам голосования большинство депутатов поддержали его.