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Пострадавших при пожаре в квартире в Волоколамске детей выписали из больницы

Их отправили в реабилитационный центр

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Врачи выписали и отправили на реабилитацию троих детей, пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Волоколамске. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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"Все дети выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр", - сказал собеседник агентства.

Пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел в ночь на понедельник, к моменту прибытия пожарных горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. м. В доме в момент пожара находились 17 человек.

Всего в результате пожара погибли пять человек - 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей были найдены в одной из двух горевших квартир на первом этаже.

Трое детей были госпитализированы в удовлетворительном состоянии в детское отделение Волоколамской больницы, еще двое взрослых от госпитализации отказались.

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