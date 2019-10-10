Сев озимых культур завершился в Подмосковье

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 90 тыс. га земель засеяли в Подмосковье озимыми культурами в 2019 году, это на 5-7 тыс. га больше итогов прошлого года. Об этом журналистам в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Озимый сев завершен. У нас посеяно порядка 92 тыс. га. В принципе план практически выполнили. Это больше, чем в прошлом году, несмотря на все превратности погоды - в этом году мы испытали много различных метаморфоз с погодой", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году озимыми культурами было засеяно порядка 85-87 тыс. га.

Разин добавил, что в регионе также было собрано около 410 тыс. т зерновых культур.

"По овощам и картофелю мы совершенно точно перевалим показатели прошлого года, и даже немного прибавим - порядка 2-3%, в целом это неплохой показатель. По овощам защищенного грунта по итогам года перейдем рубеж в 75 тыс. т за счет наших объектов, которые были введены в конце прошлого года и еще будут вводиться в этом году", - добавил Разин.