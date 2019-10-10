Производство молока в Подмосковье за 9 месяцев увеличилось почти на 20 тыс. т

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/ Практически на 20 тыс. т или на 3,6% увеличилось валовое производство молока в Московской области за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было произведено свыше 500 тыс. т молока, об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"Валовое производство молока в Подмосковье за 9 месяцев 2019 года во всех категориях хозяйств увеличилось на 17,6 тыс. т или 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 502,6 тыс. т, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 448,4 тыс. т, в личных подсобных хозяйствах - 36,6 тыс. т, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 17,6 тыс. т", - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, которого цитирует пресс-служба, в области отмечается стабильный рост молочной продуктивности коров. Это связано с активной работой в сфере молочного животноводства и созданием комфортных условий содержания и кормления крупного рогатого скота.

"Мы заинтересованы в увеличении количества высокопродуктивных животных в регионе и их продуктивном долголетии. Такая стратегия позволяет Подмосковью быть одним из лидеров по производству молока в России", - приводятся в сообщении слова Разина.

Как пояснил зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, которого также цитирует пресс-служба, рост производства молока является результатом работы по поддержке сельхозпроизводителей в регионе.

"В 2019 году объем государственной поддержки отрасли составит 1,7 млрд рублей, из них 788,78 млн рублей - субсидии, направленные на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Ежегодно мы увеличиваем финансирование отрасли и расширяем перечень мер господдержки. Уверен, что это будет способствовать дальнейшему увеличению объема производства и развитию экспортного потенциала региона", - добавил Хромов.