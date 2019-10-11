Площадь заказников в Подмосковье с начала года увеличилась почти на 21 тыс. га

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с начала года в Московской области увеличилась почти на 21 тыс. га. В 2019 году в регионе появилось семь новых природных заказников, а также была увеличена площадь семи ранее существовавших ООПТ, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"С начала года в Подмосковье были созданы семь новых ООПТ общей площадью 14,4 тыс. га, а также существенно расширены территории еще семи существующих ООПТ, так что общий прирост особо охраняемых территорий Подмосковья составил 20,7 тыс. га", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году в Подмосковье были образованы такие новые природные заказники, как "Леса Борисовского лесничества", "Тесовский лес", "Саньковский", "Озеро Подтеребово", "Дубравна", "Темповский", а также прибрежная рекреационная зона областного значения "Сходненская". Кроме того, увеличены площади ООПТ "Полевщинский лес", "Озеро Заболотское и его окрестности", "Широколиственные леса Подольского лесничества", "Широколиственный лес и луга на Мордвесе", "Аринкинский", "Сосняки Электрогорского лесничества" и "Леса Колоцкого лесничества".

Всего на территории региона насчитывается около 250 ООПТ.