Программа "Активное долголетие" в Подмосковье охватит около 2 млн пожилых жителей региона

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Программа "Активное долголетие" стартовала на территории Московской области с начала октября, она охватит порядка 2 млн пожилых жителей Подмосковья. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщила первый зампредседателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

"Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья - прим. ТАСС), по вашему поручению с 1 октября реализуется проект, который называется "Активное долголетие в Подмосковье". Этот проект как минимум коснется 2 млн человек, которые проживают на территории Московской области", - сказала Забралова.

В презентации к выступлению Забраловой отмечается, что программа охватит около 500 тыс. мужчин старше 60 лет и порядка 1,5 млн женщин в возрасте от 55 лет.

"Первое, о чем попросили нас жители, это о диспансеризации и о качестве медицинских услуг. Второй вопрос, который мы затрагиваем - это экскурсии, активности, проведение досуга и предоставление социальных услуг. Из мнения жителей у нас родился стандарт программы - это пять основных элементов: это медицина, открытие клубов "Активного долголетия", экскурсии, активности и социальные услуги", - добавила Забралова.

Она отметила, что в регионе также функционируют портал и мобильное приложение "Активное долголетие". Благодаря приложению можно записаться на активности, заказать услуги сиделки, вызвать социальное такси.

"На портале мы можем выбрать разделы "Здоровье", "Активности", "Экскурсии", медицинский навигатор. Что очень важно, у нас есть калькулятор льгот, потому что на территории области предоставляется огромное количество льгот и выплат гражданам пожилого возраста", - сказала Забралова.