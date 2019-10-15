Новый противогололедный реагент протестируют на дорогах Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Эксперимент по применению противогололедного реагента "Бионорд" проведут на 10 дорогах Московской области зимой, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"В этом году мы начинаем применение реагента "Бионорд" в качестве эксперимента. Определили 10 наиболее интенсивных дорог на территории Московской области, где будем применять этот реагент вместо обычной пескосоляной смеси. Он имеет определенные преимущества в использовании, будет отсутствовать грязь на проезжей части, он менее вреден", - сказал Гержик.

Дальнейшее применение реагента будет зависеть от результатов эксперимента, отметил министр. По его словам, уже заготовлено 16,2 тонны реагента, всего для 10 дорог потребуется 19,2 тонны.

"Заканчивается подготовка дорожных служб к зимнему содержанию, зима уже совсем близко. Муниципальными образованиями и "Мосавтодором" обеспечена готовность техники к зимнему периоду. На сегодняшний день заготовлен объем противогололедных материалов, который достаточен для содержания дорожной сети до конца текущего года. Наша задача - до 1 ноября обеспечить наличие 50% потребности противогололедных материалов на весь зимний период 2019-2020 годов. Это 1,7 млн тонны", - сказал Гержик.

В его презентации отмечается, что на данный момент в Подмосковье заготовлено 26% пескосоляной смеси для обработки дорог.