Около 80 автобусных маршрутов пустят в Красногорске к станциям МЦД-2

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Автобусные маршруты оптимизируют в Красногорске к запуску Московского центрального диаметра "Нахабино - Подольск". Для жителей будут доступны 80 автобусных маршрутов, которые будут курсировать до расположенных на территории округа станций МЦД-2. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"От Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут. К открытию МЦД существующие автобусные маршруты оптимизируют с заездом к станциям, а также запустят новый маршрут к станции "Пенягино", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Он отметил, что на территории Красногорска будут доступны шесть станций МЦД-2: "Нахабино", "Аникеевка", "Опалиха", "Красногорск", "Павшино" и "Пенягино".

"Предполагается, что с запуском МЦД-2 транспортная доступность улучшится для 170 тыс. жителей Красногорска", - добавил Гержик.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.