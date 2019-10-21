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Строительство центра малой авиации S7 в Подмосковье завершится в 2023 году

Стоимость проекта составит 13 млрд рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Компания S7 планирует завершить создание центра малой авиации по строительству бизнес-джетов в Ступине в 2023 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Компания S7 Airlines ведет реализацию первого этапа создания центра малой авиации в городском округе Ступино. Ход работ на территории площадки в деревне Торбеево проверил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов <…> Завершение строительства центра запланировано на начало 2023 года", - говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве производства легких самолетов Victory, учебного центра для пилотов, предприятия техобслуживания и ремонта воздушных судов власти Подмосковья и инвестор подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. Стоимость проекта 13 млрд рублей. На предприятии предполагается создать около 1 тыс. рабочих мест.

Самолеты Victory планируют создавать из углеродных композитных материалов. Они будут около 10 м в длину и весить не более 3 тонн. Максимальная дальность полета такого самолета составляет более 2 тыс. км, скорость - 600 км/час. Пилотировать самолет сможет один человек, на борту смогут разместиться четыре-пять пассажиров.

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